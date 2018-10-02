За перший день дії нового закону в Києві було евакуйовано 23 автомобілі.
Дивися повний текст Поліції заборонили евакуйовувати автомобілі за новим законом.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:29
Поліції заборонили евакуйовувати автомобілі за новим законом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліції заборонили евакуйовувати автомобілі за новим законом.
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:09
Re: Поліції заборонили евакуйовувати автомобілі за новим зак
Основной вопрос: каким количеством денег полиция компенсирует водителям все неудобства, связанные с незаконной эвакуацией?
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:45
"Ремонт - это не действие. Это состояние. Вы вошли в ремонт, это не значит, что кто-то что-то начал. Вы вышли из ремонта, это не значит, что кто-то что-то сделал. Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить."
Таже хрень с нашими законами, и за весь этот бардак нас просят исправно платить налоги за которые эти что устраивают этот самый бардак весьма неплохо живут
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:48
safonovstanislav
таким, яким мудило яке припаркувалося на трамвайній лінії, пасажирам трамваю.
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:02
Браво. Кстати стоящим в пробках водителям компенсировать время и топливо Иногда есть непреодолимое желание взять биту...
Ну ничо накупят им камер, потм окажется что нужна сертифицированная система хранения
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