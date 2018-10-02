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Поліції заборонили евакуйовувати
автомобілі за новим законом

Поліції заборонили евакуйовувати автомобілі за новим законом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:29

Поліції заборонили евакуйовувати автомобілі за новим законом

Пропонуємо до обговорення:
За перший день дії нового закону в Києві було евакуйовано 23 автомобілі.

Дивися повний текст Поліції заборонили евакуйовувати автомобілі за новим законом.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:29

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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:09

Re: Поліції заборонили евакуйовувати автомобілі за новим зак

Основной вопрос: каким количеством денег полиция компенсирует водителям все неудобства, связанные с незаконной эвакуацией?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:45

"Ремонт - это не действие. Это состояние. Вы вошли в ремонт, это не значит, что кто-то что-то начал. Вы вышли из ремонта, это не значит, что кто-то что-то сделал. Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить."

Таже хрень с нашими законами, и за весь этот бардак нас просят исправно платить налоги за которые эти что устраивают этот самый бардак весьма неплохо живут ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:48

safonovstanislav
таким, яким мудило яке припаркувалося на трамвайній лінії, пасажирам трамваю.
intfis
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:02

  intfis написав:safonovstanislav
таким, яким мудило яке припаркувалося на трамвайній лінії, пасажирам трамваю.


Браво. Кстати стоящим в пробках водителям компенсировать время и топливо ;) Иногда есть непреодолимое желание взять биту...
Ну ничо накупят им камер, потом окажется что нужна сертифицированная система хранения ;)
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:32

власть в очередной раз расписалась в своей некомпетентности...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:37

  intfis написав:safonovstanislav
таким, яким мудило яке припаркувалося на трамвайній лінії, пасажирам трамваю.

Каждый должен платить за своё нарушение. Водитель штраф за неправильную парковку, полицейский за незаконную эвакуацию. Только, вот, думаю, вторые вообще ничего не заплатят водителям. Короны одели, и творят беззаконие, зная что им ничего не будет за их преступления. Если по справедливости, выписал полицейский незаконное постановление, которое отменил суд, пусть платит сумму выписанного штрафа со своего кармана водителю

А насчёт парковок, я был в шоке от того, что увидел в Киеве. Приводите в порядок свой город. В Днепре с парковками всё шикарно, нужно быть вообще д*****, чтоб нарушить. Таких пусть эвакуируют.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:53

Re: Поліції заборонили евакуйовувати автомобілі за новим зак

Уже несколько раз писал и повторюсь еще раз - все это "з великого грома та малий дощ", как парковались все где и как попало так и будут дальше парковаться, импотентная власть как всегда ничего сделать не сможет...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:53

“Мы разобрались. По закону нельзя. Нам “навешали “за то, что эвакуировали. Это незаконные эвакуации были…” – передают слова Зозули корреспонденты УП.

“Мы разобрались. По закону нельзя. Нам “навешали “за то, что задержали депутатов взяточников. Это незаконные задержания были…” – передают слова гражданина Украины корреспонденты УП.
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