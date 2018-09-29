В Україні використовують 1,5 мільйона анульованих паспортів.
Дивися повний текст В Україні використовують 1,5 мільйона недійсних паспортів.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 14:05
В Україні використовують 1,5 мільйона недійсних паспортів
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Дивися повний текст В Україні використовують 1,5 мільйона недійсних паспортів.
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:05
> Согласно статистике, из 1,5 миллиона недействительных паспортов, которые прошли мимо Государственной миграционной службы, 1,3 были потеряны, 90 тысяч – украли, а 25,7 тысяч принадлежат умершим гражданам.
> 25,7 тысяч принадлежат умершим гражданам.
Даже мертвые уезжают из Украины)
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