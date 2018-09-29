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В Україні використовують 1,5
мільйона недійсних паспортів

В Україні використовують 1,5 мільйона недійсних паспортів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:05

В Україні використовують 1,5 мільйона недійсних паспортів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні використовують 1,5 мільйона анульованих паспортів.

Дивися повний текст В Україні використовують 1,5 мільйона недійсних паспортів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:05

> Согласно статистике, из 1,5 миллиона недействительных паспортов, которые прошли мимо Государственной миграционной службы, 1,3 были потеряны, 90 тысяч – украли, а 25,7 тысяч принадлежат умершим гражданам.
> 25,7 тысяч принадлежат умершим гражданам.
Даже мертвые уезжают из Украины)
posixivist32
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