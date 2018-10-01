Про це заявив Гліб Канєвський, глава експертної організації StateWatch з посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів.
Дивися повний текст \"Кузня\" Порошенка отримала багатомільйонний контракт на ремонт військових кораблів.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 14:18
"Кузня" Порошенка отримала багатомільйонний контракт на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Кузня\" Порошенка отримала багатомільйонний контракт на ремонт військових кораблів.
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:27
есть подозрения, что проданный завод такой пакет заказов как сейчас иметь не будет, будем списанные човны с США покупать. Разумеется, прибыль с текущих заказов будет учтена в цене предприятия.
По ходу, полагаю, что земля будет отдана под застройку, во всяком случае та, что сейчас сдается в аренду. На территории предприятия сотни арендаторов
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