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"Кузня" Порошенка отримала
багатомільйонний контракт на...

"Кузня" Порошенка отримала багатомільйонний контракт на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:18

"Кузня" Порошенка отримала багатомільйонний контракт на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Гліб Канєвський, глава експертної організації StateWatch з посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів.

Дивися повний текст \"Кузня\" Порошенка отримала багатомільйонний контракт на ремонт військових кораблів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:19

народ беднеет, а президент богатеет...
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:38

Так вот для чего нужен был финт с ёё продажей? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:05

Прибыль для президента завод куёт исправно
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:27

есть подозрения, что проданный завод такой пакет заказов как сейчас иметь не будет, будем списанные човны с США покупать. Разумеется, прибыль с текущих заказов будет учтена в цене предприятия.
По ходу, полагаю, что земля будет отдана под застройку, во всяком случае та, что сейчас сдается в аренду. На территории предприятия сотни арендаторов
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