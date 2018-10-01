Про це заявив Гліб Канєвський, глава експертної організації StateWatch з посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів.
Дивися повний текст \"Кузня\" Порошенка отримала багатомільйонний контракт на ремонт військових кораблів.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 14:18
"Кузня" Порошенка отримала багатомільйонний контракт на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Кузня\" Порошенка отримала багатомільйонний контракт на ремонт військових кораблів.
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:27
есть подозрения, что проданный завод такой пакет заказов как сейчас иметь не будет, будем списанные човны с США покупать. Разумеется, прибыль с текущих заказов будет учтена в цене предприятия.
По ходу, полагаю, что земля будет отдана под застройку, во всяком случае та, что сейчас сдается в аренду. На территории предприятия сотни арендаторов
Додано: Пон 08 жов, 2018 16:32
Re: "Кузня" Порошенка отримала багатомільйонний контракт на.
Ніфіга собі.
То це виходить, що Порошенко всі гроші із замовлень забирав, раз завод фактично банкрут. В світі зрадофілів нічого ж іншого і бути не може.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 08 жов, 2018 16:39
у зрадофилов наверное есть на примете десяток заводов по ремонту кораблей которые чинят бесплатно.
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:01
nitra За зрадофилов сказать не могу, но в Николаеве стоит крейсер Украина - так за него судостроителям должны и по факту они его строили за бесплатно. А что касается Порошенковского судостроительного - то и слова никто бы не сказал, если бы не было оффшоров, качель с Липецкой фабрикой, слепых трастов и конечно за пару дней до этой инфо по заказам продажи самого этого завода. Маленькая лож порождает...
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:30
а много ли свидетели украинских достижений знают украинских заводов, которые обращаются к командонию российского флота блокировать выход 2-х украинских суден с территории завода за долг в 100 тыс. грн.? - кто не в курсе так поступили на заводе порошенко в Севастополе в 2014 году...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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