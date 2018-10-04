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"Кузня" Порошенка отримала
багатомільйонний контракт на...

"Кузня" Порошенка отримала багатомільйонний контракт на...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:01

Re: "Кузня" Порошенка отримала багатомільйонний контракт на.

  sequence написав:Где я сказал, что завод - банкрот? Как он может быть банкротом, когда почти все сдается в аренду? Я там иногда бываю - у меня там партнер есть, арендует склад/офис. От самого завода осталось мало чего - и все стоит, как и полагается, в состоянии люто самортизированного "савкового" наследства - можно снимать "Сталкер".

Поїдьте в будь-яку промзону, в будь-яке місто, і побачите таку саму картину. Там теж Порошенко все вкрав?
В нас рідко коли модернізують савкові заводи - дешевше побудувати новий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:17

  lapay написав:В нас рідко коли модернізують савкові заводи - дешевше побудувати новий.

И-и-и? Вы шось наплуталы - дешэвшэ виддаты пид застройку забудовныку. Ось побачыты! Что ваш хозяин строит? - открывает все недооткрытое со времен Овоща?? Шарий по делу издевается, иногда смотрю.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:43

Re: "Кузня" Порошенка отримала багатомільйонний контракт на.

  sequence написав:И-и-и? Вы шось наплуталы - дешэвшэ виддаты пид застройку забудовныку.

В мільониках, може, і дешевше, і то, не факт. Товариш Сцикунсе, як там чупа-чупс, розгортати вже пора? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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