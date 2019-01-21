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"Кузня" Порошенка отримала багатомільйонний контракт на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:01
sequence написав:
Где я сказал, что завод - банкрот? Как он может быть банкротом, когда почти все сдается в аренду? Я там иногда бываю - у меня там партнер есть, арендует склад/офис. От самого завода осталось мало чего - и все стоит, как и полагается, в состоянии люто самортизированного "савкового" наследства - можно снимать "Сталкер".
Поїдьте в будь-яку промзону, в будь-яке місто, і побачите таку саму картину. Там теж Порошенко все вкрав?
В нас рідко коли модернізують савкові заводи - дешевше побудувати новий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:17
lapay написав:
В нас рідко коли модернізують савкові заводи - дешевше побудувати новий.
И-и-и? Вы шось наплуталы - дешэвшэ виддаты пид застройку забудовныку. Ось побачыты! Что ваш хозяин строит? - открывает все недооткрытое со времен Овоща?? Шарий по делу издевается, иногда смотрю.
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sequence
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Додано: Сер 23 січ, 2019 02:53
Cler написав:
народ беднеет, а президент богатеет...
Да начхать на тотъ народ! Хто "он" ваще такой?! Этот пресловутый народ-то ваш?
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Додано: Сер 23 січ, 2019 02:57
lapay написав: sequence написав:
Где я сказал, что завод - банкрот? Как он может быть банкротом, когда почти все сдается в аренду? Я там иногда бываю - у меня там партнер есть, арендует склад/офис. От самого завода осталось мало чего - и все стоит, как и полагается, в состоянии люто самортизированного "савкового" наследства - можно снимать "Сталкер".
Поїдьте в будь-яку промзону, в будь-яке місто, і побачите таку саму картину. Там теж Порошенко все вкрав?
В нас рідко коли модернізують савкові заводи - дешевше побудувати новий.
Не "люто самортизированного", а разграбленного!
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