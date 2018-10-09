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У Києві введуть нові правила
зарахування малюків у...

У Києві введуть нові правила зарахування малюків у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:34

У Києві введуть нові правила зарахування малюків у...

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 9 жовтня, на сесії Київради пропонують розглянути важливе питання про зарахування малюків у комунальні дошкільні установи. Деяким дітям депутати хочуть надати першочергове право при прийомі в садки.

Дивися повний текст У Києві введуть нові правила зарахування малюків у дитячі садки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:34

о чем еще можго говорить, если "в этом году построили и открыли один новый детсад"
toanva
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:02

  toanva написав:о чем еще можго говорить, если "в этом году построили и открыли один новый детсад"

Чукча не читатель?
"еще семь достраивали и полностью реконструировали (введены в эксплуатацию 4 из них)"
myshapiton
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