RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко скаржиться
на львівські трамваї

Кличко скаржиться на львівські трамваї
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:57

Кличко скаржиться на львівські трамваї

Пропонуємо до обговорення:
Сім з десяти трамваїв «Електрон» львівського виробництва перебувають на ремонті в депо.

Дивися повний текст Кличко скаржиться на львівські трамваї.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84946
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:57

Ничо не понял, куда смотрели когда покупали ? Что прописано в договорных отношениях, какова ответственность ? Или деньги на ветер это так по украински ?

Из интервью с президентом корпорации "Электрон" :

"- Какой гарантированный срок службы трамвая?

- 20 лет. Но знаем, что он может служить и 40. Мы применяем нержавеющую сталь, антикоррозионные материалы." - наверно он думает что трамвай это просто железная коробка без начинки :)

"- Вы будете предоставлять сервисное обслуживание для новых трамваев?

- Сейчас с местными партнерами рассматриваем вопрос о создании сервисного центра, который должен работать как скорая помощь. Это рабочие места. Нельзя забывать, что машиностроение - это индикатор развития государства и экономической стабильности. Нужно его развивать здесь, чтобы в Украину возвращались высококвалифицированные кадры." - может с этого нужно было начинать ? ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3168
З нами з: 01.11.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:03

  Igorten написав:Ничо не понял, куда смотрели когда покупали ? Что прописано в договорных отношениях, какова ответственность ? Или деньги на ветер это так по украински ?

когда у власти временщики, то их при закупках интересует только процент отката, который в договорах не прописывают...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2373
З нами з: 15.07.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:07

Re: Кличко скаржиться на львівські трамваї

  Cler написав:когда у власти временщики, то их при закупках интересует только процент отката, который в договорах не прописывают...


Та не эти пришли на долго, и самое хреновое что они умнее Януковича по части добывания денег, хрен подкопаешся, тем более альтернативы на выборы не будет, уж постарались ;) Хотя чего там стараться в стране в которой с пеленок каждый ребенок знает, что все "продается" и "покупается", вопрос только цены ...
Igorten
 
Повідомлень: 3168
З нами з: 01.11.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:10

  Igorten написав:
  Cler написав:когда у власти временщики, то их при закупках интересует только процент отката, который в договорах не прописывают...

Та не эти пришли на долго, и самое хреновое что они умнее Януковича по части добывания денег, хрен подкопаешся, тем более альтернативы на выборы не будет, уж постарались ;) Хотя чего там стараться в стране в которой с пеленок каждый ребенок знает, что все "продается" и "покупается", вопрос только цены ...

вы серьёзно думаете что у кличко есть шансы остаться на второй срок?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2373
З нами з: 15.07.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, Yahoo [Bot] і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко радить киянам купувати бойлери 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 08 жов, 2018 08:10
44 2370
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 17:57
PSL
Кличко розповів, коли відремонтують Хрещатик
R2 » Пон 01 жов, 2018 08:46
2 79
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 жов, 2018 09:25
Serg-ik
Кличко анонсував відкриття нового парку на Троєщині
R2 » Суб 15 вер, 2018 09:25
1 149
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 20:19
papazina

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.