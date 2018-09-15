Сім з десяти трамваїв «Електрон» львівського виробництва перебувають на ремонті в депо.
Дивися повний текст Кличко скаржиться на львівські трамваї.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 18:57
Кличко скаржиться на львівські трамваї
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко скаржиться на львівські трамваї.
Додано: Пон 08 жов, 2018 18:57
Ничо не понял, куда смотрели когда покупали ? Что прописано в договорных отношениях, какова ответственность ? Или деньги на ветер это так по украински ?
Из интервью с президентом корпорации "Электрон" :
"- Какой гарантированный срок службы трамвая?
- 20 лет. Но знаем, что он может служить и 40. Мы применяем нержавеющую сталь, антикоррозионные материалы." - наверно он думает что трамвай это просто железная коробка без начинки :)
"- Вы будете предоставлять сервисное обслуживание для новых трамваев?
- Сейчас с местными партнерами рассматриваем вопрос о создании сервисного центра, который должен работать как скорая помощь. Это рабочие места. Нельзя забывать, что машиностроение - это индикатор развития государства и экономической стабильности. Нужно его развивать здесь, чтобы в Украину возвращались высококвалифицированные кадры." - может с этого нужно было начинать ? ;)
Додано: Пон 08 жов, 2018 19:03
когда у власти временщики, то их при закупках интересует только процент отката, который в договорах не прописывают...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 08 жов, 2018 19:07
Re: Кличко скаржиться на львівські трамваї
Та не эти пришли на долго, и самое хреновое что они умнее Януковича по части добывания денег, хрен подкопаешся, тем более альтернативы на выборы не будет, уж постарались Хотя чего там стараться в стране в которой с пеленок каждый ребенок знает, что все "продается" и "покупается", вопрос только цены ...
Додано: Пон 08 жов, 2018 19:10
вы серьёзно думаете что у кличко есть шансы остаться на второй срок?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 08 жов, 2018 19:17
Re: Кличко скаржиться на львівські трамваї
Я не за Кличко я в общем, а Кличко это всего лишь фасад, по крайней мере таково мое мнение, Киев важная площадка в выборах и оставлять ее на спортсмена без малейшего опыта в таких делах ..., не верю
Востаннє редагувалось Igorten в Пон 08 жов, 2018 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 жов, 2018 19:20
конечно. а какая альтернатива?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 08 жов, 2018 19:22
Re: Кличко скаржиться на львівські трамваї
Додано: Пон 08 жов, 2018 19:22
но киевлянам же нужен не фасад, а город в котором можно жить...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 08 жов, 2018 19:23
а что, в киеве нельзя жить?
главное оружие рашистов - ложь
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