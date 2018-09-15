Кличко скаржиться на львівські трамваї

Додано: Пон 08 жов, 2018 18:57

Ничо не понял, куда смотрели когда покупали ? Что прописано в договорных отношениях, какова ответственность ? Или деньги на ветер это так по украински ?



Из интервью с президентом корпорации "Электрон" :



"- Какой гарантированный срок службы трамвая?



- 20 лет. Но знаем, что он может служить и 40. Мы применяем нержавеющую сталь, антикоррозионные материалы." - наверно он думает что трамвай это просто железная коробка без начинки :)



"- Вы будете предоставлять сервисное обслуживание для новых трамваев?



- Сейчас с местными партнерами рассматриваем вопрос о создании сервисного центра, который должен работать как скорая помощь. Это рабочие места. Нельзя забывать, что машиностроение - это индикатор развития государства и экономической стабильности. Нужно его развивать здесь, чтобы в Украину возвращались высококвалифицированные кадры." - может с этого нужно было начинать ? ;)