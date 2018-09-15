Кличко скаржиться на львівські трамваї

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Cler написав:когда у власти временщики, то их при закупках интересует только процент отката, который в договорах не прописывают...
Та не эти пришли на долго, и самое хреновое что они умнее Януковича по части добывания денег, хрен подкопаешся, тем более альтернативы на выборы не будет, уж постарались Хотя чего там стараться в стране в которой с пеленок каждый ребенок знает, что все "продается" и "покупается", вопрос только цены ...
вы серьёзно думаете что у кличко есть шансы остаться на второй срок?...
Я тут на 3 дня в лес выехал и знаете тоже ничего жить можно. Я тут в Харькове один ремонт наблюдал, народ смеется, есть развязка "Рост" на Киевской, так вот ремонт сделали капитальный, будете смеяться, после капитального ремонта развязки пробки стали в 2 раза хуже, чем во время ремонта, когда движение было затруднено, волшебство не иначе, талант у нас к таким делам.
А что до Кличко, и других товарищей, народ думаю уже в той стадии, когда перемены просто пугают, и по принципу, уж лучше так, как бы не хуже.
Igorten написав: А что до Кличко, и других товарищей, народ думаю уже в той стадии, когда перемены просто пугают, и по принципу, уж лучше так, как бы не хуже.
у меня к кличку только одна претензия - очень слабая борьба с ур** МАФами, нет общего рекламного стиля для вывесок, все еще слишком много рекламы (хотя есть позитив) и никакое строительство по метро. все остальное более менее ок. по трамваям он правильно сказал - зачем покупать свое если оно ломучее?