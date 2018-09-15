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Кличко скаржиться
на львівські трамваї

Кличко скаржиться на львівські трамваї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:30

Re: Кличко скаржиться на львівські трамваї

Cler написав:
  Igorten написав:
  Cler написав:когда у власти временщики, то их при закупках интересует только процент отката, который в договорах не прописывают...

Та не эти пришли на долго, и самое хреновое что они умнее Януковича по части добывания денег, хрен подкопаешся, тем более альтернативы на выборы не будет, уж постарались ;) Хотя чего там стараться в стране в которой с пеленок каждый ребенок знает, что все "продается" и "покупается", вопрос только цены ...

вы серьёзно думаете что у кличко есть шансы остаться на второй срок?...
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:32

Re: Кличко скаржиться на львівські трамваї

  trololo написав:а что, в киеве нельзя жить?


Я тут на 3 дня в лес выехал и знаете тоже ничего жить можно. Я тут в Харькове один ремонт наблюдал, народ смеется, есть развязка "Рост" на Киевской, так вот ремонт сделали капитальный, будете смеяться, после капитального ремонта развязки пробки стали в 2 раза хуже, чем во время ремонта, когда движение было затруднено, волшебство не иначе, талант у нас к таким делам.

А что до Кличко, и других товарищей, народ думаю уже в той стадии, когда перемены просто пугают, и по принципу, уж лучше так, как бы не хуже.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:35

Re: Кличко скаржиться на львівські трамваї

  Cler написав:вы серьёзно думаете что у кличко есть шансы остаться на второй срок?...

Кличко гораздо умнее, чем вы думаете...
...в Pesa признали, что при изготовлении трамваев используются комплектующие других производителей. В частности, российский Уралвагонзавод поставляет стекла...
Надо полагать, что УВЗ поставлет не только стекла, но и ... :)
MrNice
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:41

  MrNice написав:
  Cler написав:вы серьёзно думаете что у кличко есть шансы остаться на второй срок?...

Кличко гораздо умнее, чем вы думаете...
...в Pesa признали, что при изготовлении трамваев используются комплектующие других производителей. В частности, российский Уралвагонзавод поставляет стекла...
Надо полагать, что УВЗ поставлет не только стекла, но и ... :)

что еще?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:43

  Igorten написав:
А что до Кличко, и других товарищей, народ думаю уже в той стадии, когда перемены просто пугают, и по принципу, уж лучше так, как бы не хуже.


у меня к кличку только одна претензия - очень слабая борьба с ур** МАФами, нет общего рекламного стиля для вывесок, все еще слишком много рекламы (хотя есть позитив) и никакое строительство по метро. все остальное более менее ок. по трамваям он правильно сказал - зачем покупать свое если оно ломучее?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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