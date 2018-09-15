Кличко скаржиться на львівські трамваї

Додано: Пон 08 жов, 2018 19:32

trololo написав: а что, в киеве нельзя жить? а что, в киеве нельзя жить?

Я тут на 3 дня в лес выехал и знаете тоже ничего жить можно. Я тут в Харькове один ремонт наблюдал, народ смеется, есть развязка "Рост" на Киевской, так вот ремонт сделали капитальный, будете смеяться, после капитального ремонта развязки пробки стали в 2 раза хуже, чем во время ремонта, когда движение было затруднено, волшебство не иначе, талант у нас к таким делам.А что до Кличко, и других товарищей, народ думаю уже в той стадии, когда перемены просто пугают, и по принципу, уж лучше так, как бы не хуже.