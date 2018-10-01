Это киевляне (и я в т.ч.) дурнеее... Спортсмена-юмориста выбрали. В Эвропе мер так с горожан может стебаться? Воооот!Кличко гораздо умнее,
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:06
MrNice
Это киевляне (и я в т.ч.) дурнеее... Спортсмена-юмориста выбрали. В Эвропе мер так с горожан может стебаться? Воооот!
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:22
Re: Кличко скаржиться на львівські трамваї
купувати трамваї, які, вибачте мене, стоять і гниють!», — заявив київський міський голова.
Ржавеют, пан міський голова, ржавеют.
Гниют мозги.
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:22
сравнивать можно только сопоставимые вещи, так что для сравнения стоит взять не Амстердам, а например Аддис-Абебу...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Вів 09 жов, 2018 11:37
Посыл состоит из двух частей. Часть первая - польский трамвай лучше украинского. Часть вторая - будем покупать польский. Может надо доводить украинский трамвай? Ведь именно эта логикаа ведет к сокращению производств, а потом и населения. Электрички из Германии, трусы из Китая. Что останется? Рассказы про Гиперлуп и зеленую энергетику?
|