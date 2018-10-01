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Кличко скаржиться
на львівські трамваї

Кличко скаржиться на львівські трамваї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:06

MrNice
Кличко гораздо умнее,
Это киевляне (и я в т.ч.) дурнеее... Спортсмена-юмориста выбрали. В Эвропе мер так с горожан может стебаться? Воооот!
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:22

Re: Кличко скаржиться на львівські трамваї

купувати трамваї, які, вибачте мене, стоять і гниють!», — заявив київський міський голова.
Ржавеют, пан міський голова, ржавеют.
Гниют мозги.
Пенс
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:22

  Igorten написав:
  Попаданец написав:Приезжайте ко мне в гости в мой город, поживёте недельку и вам будет Киев так нравится, а Кличко в дупу целовать.

Ну на это есть поговорка "Хорошо там где нас нет". И еще бы хорошо перестать сравнивать с тем где хуже, пора бы сравнивать с тем где лучше. Мы ж Европа, сравнивайте ну с Амстердамом например ;)

сравнивать можно только сопоставимые вещи, так что для сравнения стоит взять не Амстердам, а например Аддис-Абебу... :mrgreen:
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:37

Посыл состоит из двух частей. Часть первая - польский трамвай лучше украинского. Часть вторая - будем покупать польский. Может надо доводить украинский трамвай? Ведь именно эта логикаа ведет к сокращению производств, а потом и населения. Электрички из Германии, трусы из Китая. Что останется? Рассказы про Гиперлуп и зеленую энергетику?
nik1
 
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