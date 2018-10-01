Это киевляне (и я в т.ч.) дурнеее... Спортсмена-юмориста выбрали. В Эвропе мер так с горожан может стебаться? Воооот!Кличко гораздо умнее,
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:06
MrNice
Это киевляне (и я в т.ч.) дурнеее... Спортсмена-юмориста выбрали. В Эвропе мер так с горожан может стебаться? Воооот!
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:22
Re: Кличко скаржиться на львівські трамваї
купувати трамваї, які, вибачте мене, стоять і гниють!», — заявив київський міський голова.
Ржавеют, пан міський голова, ржавеют.
Гниют мозги.
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:22
сравнивать можно только сопоставимые вещи, так что для сравнения стоит взять не Амстердам, а например Аддис-Абебу...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Вів 09 жов, 2018 11:37
Посыл состоит из двух частей. Часть первая - польский трамвай лучше украинского. Часть вторая - будем покупать польский. Может надо доводить украинский трамвай? Ведь именно эта логикаа ведет к сокращению производств, а потом и населения. Электрички из Германии, трусы из Китая. Что останется? Рассказы про Гиперлуп и зеленую энергетику?
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:25
у меня есть
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:31
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:37
chieff Чукчи ходят в туалет за чум! Нам тоже в окна многоєтажек? Цивилизацию пора отменять?
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:40
trololo В Киеве кому как повезет. Кто к мусоросжигательному заводу ближе - у того горячая вода и летом была, но там воняет, а в других местах не было. Сейчас некоторым подключили.
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:14
Re: Кличко скаржиться на львівські трамваї
И статья, и всё обсуждение доказывает, что украинский трамвай уже довели.
Как перед этим довели украинскую вычислительную технику (да-да, была такая!), украинскую радиоэлектронику, микроэлектронику, приборостроение, украинское самолётостроение, украинское судостроение.
Список Вы и сами можете продолжить.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:24
а Херсон - это разьве не Европа?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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