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Кличко скаржиться
на львівські трамваї

Кличко скаржиться на львівські трамваї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:27

  Баблонавт написав:
  nik1 написав:Может надо доводить украинский трамвай?

И статья, и всё обсуждение доказывает, что украинский трамвай уже довели.
Как перед этим довели украинскую вычислительную технику (да-да, была такая!), украинскую радиоэлектронику, микроэлектронику, приборостроение, украинское самолётостроение, украинское судостроение.
Список Вы и сами можете продолжить.

наши керманычи делают всё возможное и невозможное для уничтожения тех отраслей украинской промышленности, которые ещё "шевелятся"... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:43

Re: Кличко скаржиться на львівські трамваї

  trololo написав:все остальное более менее ок

+ Загаженные выходы из метро и около метро, особенно по Героев Днепра, где строятся кошельки БПП и Витальки...
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