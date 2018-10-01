Кличко скаржиться на львівські трамваї

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nik1 написав:Может надо доводить украинский трамвай?
И статья, и всё обсуждение доказывает, что украинский трамвай уже довели. Как перед этим довели украинскую вычислительную технику (да-да, была такая!), украинскую радиоэлектронику, микроэлектронику, приборостроение, украинское самолётостроение, украинское судостроение. Список Вы и сами можете продолжить.
наши керманычи делают всё возможное и невозможное для уничтожения тех отраслей украинской промышленности, которые ещё "шевелятся"...
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