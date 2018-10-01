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Кличко скаржиться
на львівські трамваї

Кличко скаржиться на львівські трамваї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:43

Re: Кличко скаржиться на львівські трамваї

  trololo написав:все остальное более менее ок

+ Загаженные выходы из метро и около метро, особенно по Героев Днепра, где строятся кошельки БПП и Витальки...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 16:45

  Тракторист написав:
  trololo написав:все остальное более менее ок.

6 месяцев без горячей воды и т.д. и т.п. :mrgreen:

уже практически 7... :(
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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