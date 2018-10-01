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Кличко скаржиться на львівські трамваї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:43
trololo написав:
все остальное более менее ок
+ Загаженные выходы из метро и около метро, особенно по Героев Днепра, где строятся кошельки БПП и Витальки...
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_Mykola_
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