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Польща сподівається, що США зупинять
"Північний потік-2"...

Польща сподівається, що США зупинять "Північний потік-2"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:07

Польща сподівається, що США зупинять "Північний потік-2"...

Пропонуємо до обговорення:
"Я весь час розраховую на те, що на "Північний потік-2" будуть накладені американські санкції. Ми ведемо переговори на цю тему", - заявив Моравецький.

Дивися повний текст Польща сподівається, що США зупинять \"Північний потік-2\" санкціями.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:07

Польше стоит посоветоваться по этому вопросу с Германией...
Cler
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