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Польща сподівається, що США зупинять "Північний потік-2"...
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Додано: Пон 08 жов, 2018 19:07
Пропонуємо до обговорення:
"Я весь час розраховую на те, що на "Північний потік-2" будуть накладені американські санкції. Ми ведемо переговори на цю тему", - заявив Моравецький.
Дивися повний текст Польща сподівається, що США зупинять \"Північний потік-2\" санкціями
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Додано: Пон 08 жов, 2018 19:07
Польше стоит посоветоваться по этому вопросу с Германией...
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