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У Кабміні розповіли, на скільки
зросли доходи місцевих...

У Кабміні розповіли, на скільки зросли доходи місцевих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:12

У Кабміні розповіли, на скільки зросли доходи місцевих...

Пропонуємо до обговорення:
В цілому з початку року до місцевих бюджетів надійшло 167,6 млрд гривень податків.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, на скільки зросли доходи місцевих бюджетів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:12

доходы всегда стоит расматривать с расходами, которые тоже существенно выросли...
Cler
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