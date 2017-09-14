В цілому з початку року до місцевих бюджетів надійшло 167,6 млрд гривень податків.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, на скільки зросли доходи місцевих бюджетів.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 19:12
У Кабміні розповіли, на скільки зросли доходи місцевих...
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Дивися повний текст У Кабміні розповіли, на скільки зросли доходи місцевих бюджетів.
Додано: Пон 08 жов, 2018 19:12
доходы всегда стоит расматривать с расходами, которые тоже существенно выросли...
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