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З України планують відкрити
прямі авіарейси до чотирьох...

З України планують відкрити прямі авіарейси до чотирьох...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:15

З України планують відкрити прямі авіарейси до чотирьох...

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року планується запуск нових рейсів прямого сполучення між Україною і Туреччиною, зокрема в чотири турецьких міста: Ізмір, Бурсу, Даламан, Бодрум.

Дивися повний текст З України планують відкрити прямі авіарейси до чотирьох міст Туреччини.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:15

прямых рейсов и раньше хватало, но проблема в том, что большинство из них это не регулярные рейсы, а чартеры...
Cler
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