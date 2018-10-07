Наступного року планується запуск нових рейсів прямого сполучення між Україною і Туреччиною, зокрема в чотири турецьких міста: Ізмір, Бурсу, Даламан, Бодрум.
Дивися повний текст З України планують відкрити прямі авіарейси до чотирьох міст Туреччини.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 19:15
З України планують відкрити прямі авіарейси до чотирьох...
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Дивися повний текст З України планують відкрити прямі авіарейси до чотирьох міст Туреччини.
Додано: Пон 08 жов, 2018 19:15
прямых рейсов и раньше хватало, но проблема в том, что большинство из них это не регулярные рейсы, а чартеры...
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