Після отримання ухвали, до 12 жовтня включно, будуть укладені договори між ПАТ “Київенерго” до КП “Київтеплоенерго”.
Дивися повний текст Мінфін перерахував 730 млн для відновлення у Києві гарячої води.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 19:27
Мінфін перерахував 730 млн для відновлення у Києві...
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Дивися повний текст Мінфін перерахував 730 млн для відновлення у Києві гарячої води.
Додано: Пон 08 жов, 2018 19:27
какого хрена бюджет оплачивает долг компании, которую спи**л ахметов?
Додано: Пон 08 жов, 2018 20:54
trololo, Минфин перечислил только задолженность государства по субсидиям, которая является малой частью дебиторской задолженности Киевэнерго. Основная масса дебиторской задолженности Киевэнерго – долги населения и юридических лиц. И, кстати, дебиторская задолженность Киевэнерго превышает кредиторскую задолженность, то есть, Киевэнерго должны больше, чем должен он. По закону Киевтеплоэнерго должно забрать у Киевэнерго оба вида задолженности.
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