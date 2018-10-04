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Мінфін перерахував 730 млн
для відновлення у Києві...

Мінфін перерахував 730 млн для відновлення у Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:27

Мінфін перерахував 730 млн для відновлення у Києві...

Пропонуємо до обговорення:
Після отримання ухвали, до 12 жовтня включно, будуть укладені договори між ПАТ “Київенерго” до КП “Київтеплоенерго”.

Дивися повний текст Мінфін перерахував 730 млн для відновлення у Києві гарячої води.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:27

какого хрена бюджет оплачивает долг компании, которую спи**л ахметов?
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 20:54

trololo, Минфин перечислил только задолженность государства по субсидиям, которая является малой частью дебиторской задолженности Киевэнерго. Основная масса дебиторской задолженности Киевэнерго – долги населения и юридических лиц. И, кстати, дебиторская задолженность Киевэнерго превышает кредиторскую задолженность, то есть, Киевэнерго должны больше, чем должен он. По закону Киевтеплоэнерго должно забрать у Киевэнерго оба вида задолженности.
avk
 
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