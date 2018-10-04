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Стало відомо, коли знесуть
Шулявський шляхопровід

Стало відомо, коли знесуть Шулявський шляхопровід
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:29

Стало відомо, коли знесуть Шулявський шляхопровід

Пропонуємо до обговорення:
В перші вихідні листопада 2018 року в Києві знесуть Шулявський шляхопровід.

Дивися повний текст Стало відомо, коли знесуть Шулявський шляхопровід.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:29

“Конечно, в первые дни будет ад на дорогах, но, надеемся, не долго" - не плохо было бы озвучить сколько лет будет продолжаться это "не долго"... :)
Cler
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