В перші вихідні листопада 2018 року в Києві знесуть Шулявський шляхопровід.
Дивися повний текст Стало відомо, коли знесуть Шулявський шляхопровід.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 19:29
Стало відомо, коли знесуть Шулявський шляхопровід
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли знесуть Шулявський шляхопровід.
Додано: Пон 08 жов, 2018 19:29
“Конечно, в первые дни будет ад на дорогах, но, надеемся, не долго" - не плохо было бы озвучить сколько лет будет продолжаться это "не долго"... :)
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