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"Київський метрополітен" планує в 2019 р. спожити 228...
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Додано: Пон 08 жов, 2018 19:36
Пропонуємо до обговорення:
Комунальне підприємство (КП) "Київський метрополітен" оголосило тендер на поставку в 2019 році 227,653 млн кВт-год електроенергії очікуваною вартістю до 516,973 млн грн (з ПДВ).
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Додано: Пон 08 жов, 2018 19:36
по электроэнергии получается менее 1,20 грн. на одного пассажира при стоимости проезда 8 грн. - и нам расказывают об убыточности метрополитена? может быть надо просто меньше воровать?...
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