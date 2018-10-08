Перший тиждень жовтня сильно зіпсував настрої водіїв: за п'ять днів паливо на заправках подорожчало на 1 гривню, вийшовши на рекордні рівні.
Дивися повний текст Що в Україні буде з цінами на бензин і дизель.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 19:43
Що в Україні буде з цінами на бензин і дизель
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Дивися повний текст Що в Україні буде з цінами на бензин і дизель.
Додано: Пон 08 жов, 2018 19:47
Основная причина в том, что Белоруссия перестала перепродавать халявные нефтепродукты Украине, которые она без пошлин получала из России. Это случилось аккурат после встречи Лукашенко и Путина примерно месяц назад. Из-за этого и газ на автозаправках пополз вверх.
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