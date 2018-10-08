Перший тиждень жовтня сильно зіпсував настрої водіїв: за п'ять днів паливо на заправках подорожчало на 1 гривню, вийшовши на рекордні рівні.
Дивися повний текст Що в Україні буде з цінами на бензин і дизель.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 19:43
Що в Україні буде з цінами на бензин і дизель
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що в Україні буде з цінами на бензин і дизель.
Додано: Пон 08 жов, 2018 19:47
Основная причина в том, что Белоруссия перестала перепродавать халявные нефтепродукты Украине, которые она без пошлин получала из России. Это случилось аккурат после встречи Лукашенко и Путина примерно месяц назад. Из-за этого и газ на автозаправках пополз вверх.
Додано: Вів 09 жов, 2018 00:17
Та да. Или?... "Just business"?
Ну "совершенно неожиданно" кой-кого кума "уши" вылазят.
Как ранее сообщалось, у ITC есть десятилетний контракт на поставку дизеля от Роснефти на сумму до $50 млрд. При этом соглашение не предусматривает поставок топлива в Украину от кого-то другого, кроме как от российской госкомпании Игоря Сечина. Последний - давний друг президента РФ Владимира Путина.
Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Его компания ООО Глуско Украина стала одним из крупнейших импортеров сжиженного газа и развивает на месте АЗС ТНК собственную сеть заправок под ТМ Глуско.
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