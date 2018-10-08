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Що в Україні буде з
цінами на бензин і дизель

Що в Україні буде з цінами на бензин і дизель
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:43

Що в Україні буде з цінами на бензин і дизель

Пропонуємо до обговорення:
Перший тиждень жовтня сильно зіпсував настрої водіїв: за п'ять днів паливо на заправках подорожчало на 1 гривню, вийшовши на рекордні рівні.

Дивися повний текст Що в Україні буде з цінами на бензин і дизель.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:47

Основная причина в том, что Белоруссия перестала перепродавать халявные нефтепродукты Украине, которые она без пошлин получала из России. Это случилось аккурат после встречи Лукашенко и Путина примерно месяц назад. Из-за этого и газ на автозаправках пополз вверх.
alex34124
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 00:17

  alex34124 написав:Основная причина в том, что Белоруссия перестала перепродавать халявные нефтепродукты Украине, которые она без пошлин получала из России. Это случилось аккурат после встречи Лукашенко и Путина примерно месяц назад. Из-за этого и газ на автозаправках пополз вверх.

Та да. Или?... "Just business"? 8)
Ну "совершенно неожиданно" кой-кого кума "уши" вылазят.


Как ранее сообщалось, у ITC есть десятилетний контракт на поставку дизеля от Роснефти на сумму до $50 млрд. При этом соглашение не предусматривает поставок топлива в Украину от кого-то другого, кроме как от российской госкомпании Игоря Сечина. Последний - давний друг президента РФ Владимира Путина.
Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Его компания ООО Глуско Украина стала одним из крупнейших импортеров сжиженного газа и развивает на месте АЗС ТНК собственную сеть заправок под ТМ Глуско.
http://nashigroshi.org/2018/09/05/nabu- ... hukivtsiv/
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:20

вангую - цены будут расти
cia
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