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Що в Україні буде з
цінами на бензин і дизель

Що в Україні буде з цінами на бензин і дизель
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:44

Що в Україні буде з цінами на бензин і дизель

Пропонуємо до обговорення:
Перший тиждень жовтня сильно зіпсував настрої водіїв: за п'ять днів паливо на заправках подорожчало на 1 гривню, вийшовши на рекордні рівні.

Дивися повний текст Що в Україні буде з цінами на бензин і дизель.
R2
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