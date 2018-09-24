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Трампа не влаштовує дорога нафта
і він готовий послабити...

Трампа не влаштовує дорога нафта і він готовий послабити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 23:14

Трампа не влаштовує дорога нафта і він готовий послабити...

Пропонуємо до обговорення:
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послабити санкції для імпортерів нафти з Ірану.

Дивися повний текст Трампа не влаштовує дорога нафта і він готовий послабити санкції проти Ірану.
R2
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