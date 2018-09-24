Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послабити санкції для імпортерів нафти з Ірану.
Дивися повний текст Трампа не влаштовує дорога нафта і він готовий послабити санкції проти Ірану.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 23:14
Трампа не влаштовує дорога нафта і він готовий послабити...
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Дивися повний текст Трампа не влаштовує дорога нафта і він готовий послабити санкції проти Ірану.
Додано: Вів 09 жов, 2018 07:19
Re: Трампа не влаштовує дорога нафта і він готовий послабити
Йому до психіатра треба - лікувати маніакальну потребу знищити все, що зробив Обама. Може, хоч через дупу, зрозуміє...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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