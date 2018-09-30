Одночасно зменшилися обсяги викупленої банками у людей ВКВ — з $999,3 млн. до $964,1 млн.
Дивися повний текст В українців не вистачає гривні для купівлі долара - експерт.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 03:57
В українців не вистачає гривні для купівлі долара - експерт
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Дивися повний текст В українців не вистачає гривні для купівлі долара - експерт.
Додано: Вів 09 жов, 2018 03:57
ну наконец то - если так дело дальше пойдет того и гляди и гривна начнет укрепляться
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