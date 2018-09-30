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В українців не вистачає гривні
для купівлі долара - експерт

В українців не вистачає гривні для купівлі долара - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 03:57

В українців не вистачає гривні для купівлі долара - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Одночасно зменшилися обсяги викупленої банками у людей ВКВ — з $999,3 млн. до $964,1 млн.

Дивися повний текст В українців не вистачає гривні для купівлі долара - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 03:57

ну наконец то - если так дело дальше пойдет того и гляди и гривна начнет укрепляться
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 08:38

зато в когось того добра хватить за всіх!
shterpakmaryan
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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