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"АвтоКрАЗ" після 5-річної
перерви відновлює поставки

"АвтоКрАЗ" після 5-річної перерви відновлює поставки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 05:42

"АвтоКрАЗ" після 5-річної перерви відновлює поставки

Пропонуємо до обговорення:
"АвтоКрАЗ" (Кременчук Полтавської області), єдиний в Україні виробник великовантажних автомобілів, відвантажив на адресу філій ПАТ "Укрнафта" партію повнопривідних самоскидів КрАЗ-65032 (6х6) для перевезення різних вантажів дорогами всіх категорій і бездоріжжям.

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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 05:42

Они что,золотые?
maksim_pavlov78
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