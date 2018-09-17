|
|
"АвтоКрАЗ" після 5-річної перерви відновлює поставки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 05:42
Пропонуємо до обговорення:
"АвтоКрАЗ" (Кременчук Полтавської області), єдиний в Україні виробник великовантажних автомобілів, відвантажив на адресу філій ПАТ "Укрнафта" партію повнопривідних самоскидів КрАЗ-65032 (6х6) для перевезення різних вантажів дорогами всіх категорій і бездоріжжям.
Дивися повний текст \"АвтоКрАЗ\" після 5-річної перерви відновлює поставки
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84952
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 09 жов, 2018 05:42
Они что,золотые?
-
maksim_pavlov78
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 09.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор