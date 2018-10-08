Щодо планів на будівництво метро на Троєщину міський голова пояснив, що поки що це не входить у пріоритети при розподілі бюджету.
Дивися повний текст Кличко назвав строки появи нових станцій метро в Києві.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 08:10
Кличко назвав строки появи нових станцій метро в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко назвав строки появи нових станцій метро в Києві.
Додано: Вів 09 жов, 2018 08:31
Относительно планов на постройку метро на Троещину городской глава пояснил, что пока это не входит в приоритеты при распределении бюджета. - уподобляемся политикам рашки - Денег нет, но вы держитесь. Это чудо говорит населению Троещины - 300 000 людей которые каждый день мучаясь ездят на работу, чтобы часть из своей зп платить градостроителям зарплату!
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