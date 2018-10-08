Щодо планів на будівництво метро на Троєщину міський голова пояснив, що поки що це не входить у пріоритети при розподілі бюджету.
Дивися повний текст Кличко назвав строки появи нових станцій метро в Києві.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 08:10
Кличко назвав строки появи нових станцій метро в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко назвав строки появи нових станцій метро в Києві.
Додано: Вів 09 жов, 2018 08:31
Относительно планов на постройку метро на Троещину городской глава пояснил, что пока это не входит в приоритеты при распределении бюджета. - уподобляемся политикам рашки - Денег нет, но вы держитесь. Это чудо говорит населению Троещины - 300 000 людей которые каждый день мучаясь ездят на работу, чтобы часть из своей зп платить градостроителям зарплату!
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:28
Re: Кличко назвав строки появи нових станцій метро в Києві
Кроме 300 000 жителей Троещины в Киеве ещё вдесятеро больше народа, у которых тоже есть свои интересы и потребности
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:45
Faceless конечно же есть мэр кличко и им подобные, которые плевали на 300 000 населения Троещины, а так же на интересы и потребности остальной части населения г.Киева.
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:48
А вы предлагаете 3+ млн населения Киева озаботится исключительно проблемам Троещины? Тот же Шулявский мост и ремонт моста метро - куда более приоритетные задачи
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:34
Отакои чо правда? Если ванты будут 10 лет под открытым небом валяться так они могут устать? Какая прыкра ниспадиванка. Хорошо шо мэр в Киеве хороший сейчас.
Додано: Вів 09 жов, 2018 11:00
Додано: Вів 09 жов, 2018 11:03
Интересно, уголовное дело уже завели на тех, кто про**ал 14 миллионов гривен? Кстати, а как там жители Киева? Их это волнует не так сильно, как возможная постройка метро не для них?
А вообще офигенные темпы, Китай завидует наверное, может быть через 2 года появится одна несчастная ветка на Виноградарь. А чё на Виноградарь надо скидываться? Там еще меньше, чем на Троещине живет людей.
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