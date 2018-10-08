Кличко назвав строки появи нових станцій метро в Києві

Додано: Вів 09 жов, 2018 13:25

Faceless

аллегория - просто ошеломительная (мягко выражаясь) и я рад что смысл до вас дошел, но я не против любого моста построенного, отремонтированного, а так же СВОЕВРЕМЕННО реконструированного/отремонтированного дома профсоюза который за 4 года так и не реконструирован, молчу про наши дороги и дома заброшенные как в центре столицы так и за ее окраинами, транспорт который с 4 перескочил (залезли в карман) на 8 грн., за горячую воду которой нет до сих пор, но наш градостроитель рекомендует покупать бойлеры (может он в долях!) ... может все же нам попросить В.В. построить нам мост, ведь Керченский за 4 года построили. а мы? а что мы, мы как в басне Крылова - Лебедь, Рак и Щука - а воз и нынче там.