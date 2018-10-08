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Кличко назвав строки появи
нових станцій метро в Києві

Кличко назвав строки появи нових станцій метро в Києві
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:56

Faceless
Чел не понимает, обьясню на пальцах. Аллегория - Киев как целый организм человека и вот представим себе что у человека (Киев) перелом ноги и он не может ходить(ездить) , но остальные части тела (2 700 000) говорят ноге, ты держись пока (или вообще никогда) в больничку мы не поедем, потому как голове надо купить шапку, волосам сделать модную прическу, рукам педикюр и тд и тп.
yuriy9946
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:07

  yuriy9946 написав:Faceless
Чел не понимает, обьясню на пальцах. Аллегория - Киев как целый организм человека и вот представим себе что у человека (Киев) перелом ноги и он не может ходить(ездить) , но остальные части тела (2 700 000) говорят ноге, ты держись пока (или вообще никогда) в больничку мы не поедем, потому как голове надо купить шапку, волосам сделать модную прическу, рукам педикюр и тд и тп.

Неудачная аллегория, Троещина без метро вполне себе существует, это не ситуация когда метро было - и вдруг не стало, десятки лет уже этой песне про "метро на Троещину", но и без метро живут и ездят. Метро туда, конечно, вещь нужная, но не критически - в отличие от того же Шулявского моста
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:25

Faceless
аллегория - просто ошеломительная (мягко выражаясь) и я рад что смысл до вас дошел, но я не против любого моста построенного, отремонтированного, а так же СВОЕВРЕМЕННО реконструированного/отремонтированного дома профсоюза который за 4 года так и не реконструирован, молчу про наши дороги и дома заброшенные как в центре столицы так и за ее окраинами, транспорт который с 4 перескочил (залезли в карман) на 8 грн., за горячую воду которой нет до сих пор, но наш градостроитель рекомендует покупать бойлеры (может он в долях!) ... может все же нам попросить В.В. построить нам мост, ведь Керченский за 4 года построили. а мы? а что мы, мы как в басне Крылова - Лебедь, Рак и Щука - а воз и нынче там.
yuriy9946
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 08:14

Педалик, скажи дату, когда и куда подойти на открытие новой станции?
Особенно Троещина интересует (я там не живу, но 1 000 000 человек каждый день мучаются в заторах), давай решай, ты же мерло
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 08:17

Тут дороги не могут отремонтировать - ул. Драгоманова, Тростянецкая, часть Харьковского Шоссе, Южный мост, где развязка возле Дарницкого моста? Дарницкое Шоссе не закончено. Вокзал Дарницкий, где интерсити конечная не построен. Окружная где, зачем эти фуры в городе?
Педалик, уйди если не умеешь строить город.
Rainbow
 
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