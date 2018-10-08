|
|
|
Кличко назвав строки появи нових станцій метро в Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 12:56
Faceless
Чел не понимает, обьясню на пальцах. Аллегория - Киев как целый организм человека и вот представим себе что у человека (Киев) перелом ноги и он не может ходить(ездить) , но остальные части тела (2 700 000) говорят ноге, ты держись пока (или вообще никогда) в больничку мы не поедем, потому как голове надо купить шапку, волосам сделать модную прическу, рукам педикюр и тд и тп.
-
yuriy9946
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 18.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:07
yuriy9946 написав:Faceless
Чел не понимает, обьясню на пальцах. Аллегория - Киев как целый организм человека и вот представим себе что у человека (Киев) перелом ноги и он не может ходить(ездить) , но остальные части тела (2 700 000) говорят ноге, ты держись пока (или вообще никогда) в больничку мы не поедем, потому как голове надо купить шапку, волосам сделать модную прическу, рукам педикюр и тд и тп.
Неудачная аллегория, Троещина без метро вполне себе существует, это не ситуация когда метро было - и вдруг не стало, десятки лет уже этой песне про "метро на Троещину", но и без метро живут и ездят. Метро туда, конечно, вещь нужная, но не критически - в отличие от того же Шулявского моста
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22180
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1088 раз.
- Подякували: 4948 раз.
-
- Профіль
-
5
1
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:25
Faceless
аллегория - просто ошеломительная (мягко выражаясь) и я рад что смысл до вас дошел, но я не против любого моста построенного, отремонтированного, а так же СВОЕВРЕМЕННО реконструированного/отремонтированного дома профсоюза который за 4 года так и не реконструирован, молчу про наши дороги и дома заброшенные как в центре столицы так и за ее окраинами, транспорт который с 4 перескочил (залезли в карман) на 8 грн., за горячую воду которой нет до сих пор, но наш градостроитель рекомендует покупать бойлеры (может он в долях!) ... может все же нам попросить В.В. построить нам мост, ведь Керченский за 4 года построили. а мы? а что мы, мы как в басне Крылова - Лебедь, Рак и Щука - а воз и нынче там.
-
yuriy9946
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 18.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 08:14
Педалик, скажи дату, когда и куда подойти на открытие новой станции?
Особенно Троещина интересует (я там не живу, но 1 000 000 человек каждый день мучаются в заторах), давай решай, ты же мерло
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 1884
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 08:17
Тут дороги не могут отремонтировать - ул. Драгоманова, Тростянецкая, часть Харьковского Шоссе, Южный мост, где развязка возле Дарницкого моста? Дарницкое Шоссе не закончено. Вокзал Дарницкий, где интерсити конечная не построен. Окружная где, зачем эти фуры в городе?
Педалик, уйди если не умеешь строить город.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 1884
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|35
|
|
|71
|4280
|
Вів 09 жов, 2018 19:42
ruvex
|
|30
|1960
|
|