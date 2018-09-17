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Італійська компанія розробить
ТЕО на будівництво...

Італійська компанія розробить ТЕО на будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:25

Італійська компанія розробить ТЕО на будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
Італійська компанія Lotti на замовлення Укравтодору готує техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) на будівництво Північної об’їзної дороги м. Одеса.

Дивися повний текст Італійська компанія розробить ТЕО на будівництво об'їзної дороги Одеси.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:25

Эм... ребят, вы еще обычные дороги приведите в порядок. А то все ключевые магистрали только для движения в один ряд годятся...
Провалы, ям, люки, мать вашу обьезжать надо по соседней полосе. Каждый день чувствуешь как гробишь машину о ваши тугие кошельки.
А объездную уже какое правительство подряд строит... Бюджет бешенный, полоса узкая и плывет, потому что на подложке своровали.
magneet
 
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