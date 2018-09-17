Італійська компанія Lotti на замовлення Укравтодору готує техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) на будівництво Північної об’їзної дороги м. Одеса.
Дивися повний текст Італійська компанія розробить ТЕО на будівництво об'їзної дороги Одеси.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:25
Італійська компанія розробить ТЕО на будівництво...
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Дивися повний текст Італійська компанія розробить ТЕО на будівництво об'їзної дороги Одеси.
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:25
Эм... ребят, вы еще обычные дороги приведите в порядок. А то все ключевые магистрали только для движения в один ряд годятся...
Провалы, ям, люки, мать вашу обьезжать надо по соседней полосе. Каждый день чувствуешь как гробишь машину о ваши тугие кошельки.
А объездную уже какое правительство подряд строит... Бюджет бешенный, полоса узкая и плывет, потому что на подложке своровали.
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