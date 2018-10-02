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У Чернігівській області після вибуху горять військові...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:35
Пропонуємо до обговорення:
В районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на 6-му арсеналі. Оперативно повідомлені всі відповідні служби та органи місцевої влади. Здійснюється евакуація людей. Розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної події. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.
Дивися повний текст У Чернігівській області після вибуху горять військові склади: зупинено рух усіх видів транспорту
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:35
меня больше волнуют возможные перебои с поставками сгущенки
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:05
Когда взрываются и горят военные склады, то, как правило, это сокрытие воровства со стороны военного начальства.
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avk
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:42
Ну наверное министр обор и начштаба подадут в отставку?
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nik1
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:43
Просто три случайных слова:
Армія. Мова. Віра
Что интересно, склады Рошен не горят, и не взрываются. Может там нужно хранить боеприпасы?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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