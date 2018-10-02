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У Чернігівській області після
вибуху горять військові...

У Чернігівській області після вибуху горять військові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:35

У Чернігівській області після вибуху горять військові...

Пропонуємо до обговорення:
В районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на 6-му арсеналі. Оперативно повідомлені всі відповідні служби та органи місцевої влади. Здійснюється евакуація людей. Розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної події. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Дивися повний текст У Чернігівській області після вибуху горять військові склади: зупинено рух усіх видів транспорту.
R2
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меня больше волнуют возможные перебои с поставками сгущенки
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:05

Re: У Чернігівській області після вибуху горять військові...

Когда взрываются и горят военные склады, то, как правило, это сокрытие воровства со стороны военного начальства.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:42

Ну наверное министр обор и начштаба подадут в отставку?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:43

Просто три случайных слова:
Армія. Мова. Віра

Что интересно, склады Рошен не горят, и не взрываются. Может там нужно хранить боеприпасы?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:07

  Вкладчик1234 написав:Просто три случайных слова:
Армія. Мова. Віра

Что интересно, склады Рошен не горят, и не взрываются. Может там нужно хранить боеприпасы?

О складах ничего в программе не было
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:54

  avk написав:Когда взрываются и горят военные склады, то, как правило, это сокрытие воровства со стороны военного начальства.
Чушь. Когда склады взрываются с такой периодичностью понятно что это диверсия. Просто скрывают или не способны раскрыть.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:57

Re: У Чернігівській області після вибуху горять військові...

  otg написав:Просто скрывают или не способны раскрыть.

Це тільки в Лугандоні, на кожний теракт, пачка затриманих укродиверсантів з покаянням, після підвалу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:07

Там все равно дорог нет, можно было и не закрывать
papazina
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:14

Re: У Чернігівській області після вибуху горять військові...

Таки у Кремля длииинные руки.(Щютка)
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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