|
|
|
У Чернігівській області після вибуху горять військові...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:35
Пропонуємо до обговорення:
В районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на 6-му арсеналі. Оперативно повідомлені всі відповідні служби та органи місцевої влади. Здійснюється евакуація людей. Розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної події. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.
Дивися повний текст У Чернігівській області після вибуху горять військові склади: зупинено рух усіх видів транспорту
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84963
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:35
меня больше волнуют возможные перебои с поставками сгущенки
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 2898
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:05
Когда взрываются и горят военные склады, то, как правило, это сокрытие воровства со стороны военного начальства.
-
avk
-
-
- Повідомлень: 730
- З нами з: 20.03.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:42
Ну наверное министр обор и начштаба подадут в отставку?
-
nik1
-
-
- Повідомлень: 1104
- З нами з: 17.08.15
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:43
Просто три случайных слова:
Армія. Мова. Віра
Что интересно, склады Рошен не горят, и не взрываются. Может там нужно хранить боеприпасы?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 6340
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4247 раз.
- Подякували: 1463 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Вів 09 жов, 2018 12:07
Вкладчик1234 написав:
Просто три случайных слова:Армія.
Мова. Віра
Что интересно, склады Рошен не горят, и не взрываются. Может там нужно хранить боеприпасы?
О складах ничего в программе не было
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 7396
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 731 раз.
- Подякували: 1769 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 09 жов, 2018 12:54
avk написав:
Когда взрываются и горят военные склады, то, как правило, это сокрытие воровства со стороны военного начальства.
Чушь. Когда склады взрываются с такой периодичностью понятно что это диверсия. Просто скрывают или не способны раскрыть.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2088
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 жов, 2018 12:57
otg написав:
Просто скрывают или не способны раскрыть.
Це тільки в Лугандоні, на кожний теракт, пачка затриманих укродиверсантів з покаянням, після підвалу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5744
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 753 раз.
- Подякували: 903 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:07
Там все равно дорог нет, можно было и не закрывать
-
papazina
-
-
- Повідомлень: 618
- З нами з: 19.12.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:14
Таки у Кремля длииинные руки.(Щютка)
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
-
mister-svet
-
-
- Повідомлень: 2190
- З нами з: 25.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|