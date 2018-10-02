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У Чернігівській області після вибуху горять військові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:23
Воруют в нечеловеческих масштабах, очевидно.
Прокремлевский тролль.
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Дваждыдвашник
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