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У Чернігівській області після
вибуху горять військові...

У Чернігівській області після вибуху горять військові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:50

это сколько же надо воровать что бы с такой закономерностью гтрели военные склады?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:51

Надо тщательно расследовать, почему ещё не взорвались оставшиеся арсеналы
cisukr
 
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