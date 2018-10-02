|
|
У Чернігівській області після вибуху горять військові...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:50
это сколько же надо воровать что бы с такой закономерностью гтрели военные склады?...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3756
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:51
Надо тщательно расследовать, почему ещё не взорвались оставшиеся арсеналы
-
cisukr
-
-
- Повідомлень: 1885
- З нами з: 01.10.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 08:02
Тракторист написав:
это сколько же надо воровать что бы с такой закономерностью гтрели военные склады?...
" у нас никогда такого не было и вот опять..."©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
-
antikkristall
-
-
- Повідомлень: 1371
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор