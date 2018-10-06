Фінансовий результат великих і середніх підприємств за січень-червень 2018 року склав 189,7 млрд грн.
Дивися повний текст Визначили найрентабельніші види бізнесу в 2018 році.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:56
Визначили найрентабельніші види бізнесу в 2018 році
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Дивися повний текст Визначили найрентабельніші види бізнесу в 2018 році.
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:56
Кто-то верит, что рентабельность в строительстве и сельском хозяйстве меньше 10%? :-)
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:37
Xenobius
Если разделить строительство и продажу, то да.
А вообще у меня большой вопрос по недвижимости.
Количество сделок падает, количество квартир растёт. Где-то нас вводят в заблуждения.
Но рынок недвижимости очень инертный (иногда десятки лет), так, что правды не узнаем.
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