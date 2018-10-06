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Визначили найрентабельніші
види бізнесу в 2018 році

Визначили найрентабельніші види бізнесу в 2018 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:56

Визначили найрентабельніші види бізнесу в 2018 році

Пропонуємо до обговорення:
Фінансовий результат великих і середніх підприємств за січень-червень 2018 року склав 189,7 млрд грн.

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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:56

Кто-то верит, что рентабельность в строительстве и сельском хозяйстве меньше 10%? :-)
Xenobius
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:37

Xenobius
Кто-то верит, что рентабельность в строительстве и сельском хозяйстве меньше 10%? :-)


Если разделить строительство и продажу, то да.

А вообще у меня большой вопрос по недвижимости.
Количество сделок падает, количество квартир растёт. Где-то нас вводят в заблуждения.
Но рынок недвижимости очень инертный (иногда десятки лет), так, что правды не узнаем.
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