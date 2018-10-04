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Повноваження НБУ в банківському нагляді можуть бути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:16
Пропонуємо до обговорення:
Це законопроект, який уточнює окремі положення з питань банківського нагляду.
Дивися повний текст Повноваження НБУ в банківському нагляді можуть бути істотно розширені
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