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Повноваження НБУ в банківському
нагляді можуть бути...

Повноваження НБУ в банківському нагляді можуть бути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:16

Повноваження НБУ в банківському нагляді можуть бути...

Пропонуємо до обговорення:
Це законопроект, який уточнює окремі положення з питань банківського нагляду.

Дивися повний текст Повноваження НБУ в банківському нагляді можуть бути істотно розширені.
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