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По чому зараз оренда житла?

По чому зараз оренда житла?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:23

По чому зараз оренда житла?

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2007 року оренда нерухомості в Україні подорожчала в середньому на 15-20%...

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